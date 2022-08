Empoli, Sky: “Zurkowski ad un passo dai Toscani” (Di martedì 30 agosto 2022) Empoli Zurkowski- L’Empoli si è allenata in maniera intensa in vista della gara contro il Verona, domani alle 18:30. L’Empoli è molto attento sul mercato in entrata, segue tanti profili per la mediana e sembra essere molto vicino un ex. Infatti, nelle prossime ore i Toscani chiuderanno dalla Fiorentina per Szymon Zurkowski, dalla Fiorentina. Operazione che verrà definita tramite acquisto definitivo, trattativa che non inserirà Bajrami all’interno. Per quanto riguarda la trattativa che porterà Nikolau verso Firenze. L’operazione è momentaneamente bloccata. I Viola stanno valutando se prendere l’ex Spezia, oppure virare su un altro difensore, seguendo Kumbulla( difficile la sua uscita), o Faes del Reims. Ore di riflessione, quindi, anche per Nastasic che, verrà liberato verso lo Spezia, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- L’si è allenata in maniera intensa in vista della gara contro il Verona, domani alle 18:30. L’è molto attento sul mercato in entrata, segue tanti profili per la mediana e sembra essere molto vicino un ex. Infatti, nelle prossime ore ichiuderanno dalla Fiorentina per Szymon, dalla Fiorentina. Operazione che verrà definita tramite acquisto definitivo, trattativa che non inserirà Bajrami all’interno. Per quanto riguarda la trattativa che porterà Nikolau verso Firenze. L’operazione è momentaneamente bloccata. I Viola stanno valutando se prendere l’ex Spezia, oppure virare su un altro difensore, seguendo Kumbulla( difficile la sua uscita), o Faes del Reims. Ore di riflessione, quindi, anche per Nastasic che, verrà liberato verso lo Spezia, ...

