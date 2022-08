Winks è della Sampdoria. Defrel e Ounas piste calde per l’attacco (Di lunedì 29 agosto 2022) La pesante sconfitta subita ad opera della Salernitana ha fatto scattare l’allarme rosso in casa Sampdoria, che è così corsa ai ripari chiudendo per il 26enne centrocampista del Tottenham, Harry Winks. Ma non finisce qui, perché i blucerchiati sono alla ricerca di una punta per la quale si profila un testa a testa tra Defrel e Ounas. Winks È della Sampdoria: QUALI SONO I DETTAGLI DELL’ AFFARE? L’ acquisto del centrocampista inglese è stato definito mediante la firma sul contratto. Da quanto si apprende, Winks arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato per metà dagli Spurs. Per l’ufficialità occorrerà aspettare i tempi tecnici necessari per il trasferimento dei documenti. SI INSISTE PER ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) La pesante sconfitta subita ad operaSalernitana ha fatto scattare l’allarme rosso in casa, che è così corsa ai ripari chiudendo per il 26enne centrocampista del Tottenham, Harry. Ma non finisce qui, perché i blucerchiati sono alla ricerca di una punta per la quale si profila un testa a testa tra: QUALI SONO I DETTAGLI DELL’ AFFARE? L’ acquisto del centrocampista inglese è stato definito mediante la firma sul contratto. Da quanto si apprende,arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto e ingaggio pagato per metà dagli Spurs. Per l’ufficialità occorrerà aspettare i tempi tecnici necessari per il trasferimento dei documenti. SI INSISTE PER ...

