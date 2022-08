Red Bull di un altro livello in Belgio, Verstappen padrone indiscusso. Ferrari sverniciata e in confusione (Di lunedì 29 agosto 2022) Un weekend a senso unico, spaventosamente favorevole alla Red Bull e a un super Max Verstappen che vince ancora. C’è poco da analizzare per quanto successo in Belgio, dove il team austriaco si è ripresentato dalle vacanze estive con un pacchetto estremamente migliorato e capace di andare due secondi più veloci rispetto al primo dei competitor, una Ferrari sverniciata e in confusione che perde un’altra buona occasione, non convertendo per l’ennesima volta una pole (conquistata però solo per via delle penalità per l’olandese, che come Leclerc è scattato dalle retrovie: appaiati soltanto alla partenza, visto che da lì in avanti ci sono state due storie diverse per i duellanti) in vittoria. Sainz sale soltanto sul terzo gradino del podio, rischiando pure da Russell, e così viene da ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Un weekend a senso unico, spaventosamente favorevole alla Rede a un super Maxche vince ancora. C’è poco da analizzare per quanto successo in, dove il team austriaco si è ripresentato dalle vacanze estive con un pacchetto estremamente migliorato e capace di andare due secondi più veloci rispetto al primo dei competitor, unae inche perde un’altra buona occasione, non convertendo per l’ennesima volta una pole (conquistata però solo per via delle penalità per l’olandese, che come Leclerc è scattato dalle retrovie: appaiati soltanto alla partenza, visto che da lì in avanti ci sono state due storie diverse per i duellanti) in vittoria. Sainz sale soltanto sul terzo gradino del podio, rischiando pure da Russell, e così viene da ...

