LIVE – Berrettini-Jarry | primo turno Us Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Nicolas, valevole comedegli Us, evento Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista italiano parte con i favori del pronostico per un posto al secondo, sebbene il cileno detenga un ottimo servizio e proverbiale determinazione; un ostacolo non da poco per il romano, già semifinalista a New York nel recente passato, sebbene assolutamente superabile. Chi prevarrà tra? Scopriamolo insieme. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, lunedì 29 agosto (secondo match dalle ore 17.00 italiane, di scena dopo Rakhimova-Garcia). Segui il ...

TW_Bruce_Wayne : RT @redsbi: E con oggi si parte in campo lunedì i nostri italiani Matteo Berrettini Lorenzo Sonego Camilla Giorgi Martina Trevisan seguitec… - redsbi : E con oggi si parte in campo lunedì i nostri italiani Matteo Berrettini Lorenzo Sonego Camilla Giorgi Martina Trevi… - teozorzoli : Cosa aspettarsi dagli azzurri impegnati agli #UsOpen Da lunedì copertura completa su sito di ?@Eurosport_IT? e liv… -

OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla.- JARRY, US OPEN 2022: PROGRAMMA LUNEDÌ 29 AGOSTO - Court 17 Ore 17:00 Kamilla Rakhimova [LL] - ...... di cui tre teste di serie: Jannik Sinner , Matteoe Lorenzo Musetti . Gli altri ... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App di Sky ...Dove vedere Berrettini-Jarry oggi in TV. L’incontro di oggi del primo turno dello US Open 2022 Berrettini-Jarry sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky. Oggi, lunedì 29 agost ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Berrettini-Jarry. Il match vale per il primo turno dello Slam americano ...