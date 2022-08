LIVE Berrettini-Jarry 2-1, US Open 2022 in DIRETTA: break in avvio per l’azzurro! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Primo game per il sudamericano. 40-15 Gran prima di Jarry. 30-15 Diritto profondo in uscita dal servizio del #123 al mondo. 15-15 L’italiano è lento sulla seconda del cileno. 0-15 CHE RISPOSTA VIOLENTA DI DIRITTO DI Berrettini 2-0 break confermato dal classe 1996. 40-15 Diritto sbagliato in recupero di Berrettini sulla profondità in risposta di Jarry. 40-0 Prima al corpo dell’azzurro. 30-0 Servizio esterno dell’italiano. 15-0 Buon servizio del classe 1996. 1-0 ECCO IL break PER MATTEO! 30-40 IMMEDIATA PALLA break Berrettini! Aggressivo in risposta il romano. 30-30 Gran prima del #123 al mondo. 15-30 Servizio e diritto a sventaglio in rete di Jarry. 15-15 ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Primo game per il sudamericano. 40-15 Gran prima di. 30-15 Diritto profondo in uscita dal servizio del #123 al mondo. 15-15 L’italiano è lento sulla seconda del cileno. 0-15 CHE RISPOSTA VIOLENTA DI DIRITTO DI2-0confermato dal classe 1996. 40-15 Diritto sbagliato in recupero disulla profondità in risposta di. 40-0 Prima al corpo dell’azzurro. 30-0 Servizio esterno dell’italiano. 15-0 Buon servizio del classe 1996. 1-0 ECCO ILPER MATTEO! 30-40 IMMEDIATA PALLA! Aggressivo in risposta il romano. 30-30 Gran prima del #123 al mondo. 15-30 Servizio e diritto a sventaglio in rete di. 15-15 ...

GiusvaPulejo : Orario comodo per noi italiani: al via (live Eurosport 2, Canale 211) #Berrettini contro #Jarry, match in cui abbia… - itsgyn_ : RT @lokisuperstark: Eccoci live con Matteo Berrettini Chissà quale psicodramma ci riserverà oggi il nostro buon Berretta - lokisuperstark : Eccoci live con Matteo Berrettini Chissà quale psicodramma ci riserverà oggi il nostro buon Berretta - zazoomblog : LIVE Berrettini-Jarry US Open 2022 in DIRETTA: Garcia vince in due set! Tra poco l’azzurro - #Berrettini-Jarry… -