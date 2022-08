Hearthstone | Assassinio al Castello di Nathria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 agosto 2022) Seconda espansione dell’anno dell’Idra (qui avevamo parlato di Rotta per la Città Sommersa),alè disponibile dal 02/08/2022 per tutti gli appassionati di. Alcune novità hanno avuto un fortissimo impatto sul metagame e nel corso di questa estate le abbiamo spolpate a fondo, in modo da potervene parlare con coscienza. Bando agli indugi, addentriamoci nelper capire chi ha assassinato Sire Denathrius aiutati dal grande Murloc Holmes! Il meta cambiaNuovo tipo di carta: i LuoghiNuova abilità: InfusioneTanti Luoghi da scoprire Scusate il gioco di parole. Le carte Luogo sono un nuovissimo tipo di carta introdotto proprio daaldi. I Luoghi, come i Servitori, rimangono sul ...