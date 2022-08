Fisco, cambia la scadenza: meno tempo per pagare gli avvisi (Di lunedì 29 agosto 2022) A partire dal 4 settembre ridotte le scadenze per il pagamento degli avvisi bonari provenienti dall’Agenzia delle entrate Terminato lo stato di emergenza, l’obiettivo del Fisco è recuperare i tributi dovuti negli anni scorsi. Soltanto per il 2022 l’obiettivo dello Stato è il recupero di 9,375 miliardi di euro che diventeranno 11,414 nel 2023. L’obiettivo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 29 agosto 2022) A partire dal 4 settembre ridotte le scadenze per il pagamento deglibonari provenienti dall’Agenzia delle entrate Terminato lo stato di emergenza, l’obiettivo delè recuperare i tributi dovuti negli anni scorsi. Soltanto per il 2022 l’obiettivo dello Stato è il recupero di 9,375 miliardi di euro che diventeranno 11,414 nel 2023. L’obiettivo L'articolo proviene da Consumatore.com.

