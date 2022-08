Calciomercato.com

... il giocatore per il quale la Juventus ha deciso di rompere gli indugi: l'dell'argentino di ... 0 - 7 CALCIO - LIGUE 1 13:00 Strasburgo - Reims 1 - 1 15:00 Angers - Brest 1 - 3 15:00- ...L'di Paredes però consentirà proprio a Locatelli e Miretti di giocare in posizione più ...passaggio in verticale con cui ha innescato il gol in rovesciata di Messi il 6 agosto contro il... Clermont, in arrivo Caufirez | Mercato | Calciomercato.com