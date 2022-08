Calcio: Moggi, 'Milan, Inter e Juve per lo scudetto' (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "Il campionato, come è normale, dopo tre giornate non ha ancora un padrone ma penso che alla lunga saranno tre le squadre a contendersi lo scudetto: Milan, Inter e la Juve una volta recuperate le sue stelle Di Maria, Pogba e Chiesa". E' il pronostico sul campionato di Serie A dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi all'Adnkronos. L'ex dirigente bianconero non è molto ottimista sul percorso delle italiane in Champions League. "Se si parla di passare il girone credo che 2 o 3 ce la possano fare ma dopo quando inizierà la fase a eliminazione diretta il gap con le 6-7 squadre al top in Europa è troppo evidente per sognare in grande. Approdare ai quarti sarebbe già una vittoria per le nostre squadre". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago. - (Adnkronos) - "Il campionato, come è normale, dopo tre giornate non ha ancora un padrone ma penso che alla lunga saranno tre le squadre a contendersi loe launa volta recuperate le sue stelle Di Maria, Pogba e Chiesa". E' il pronostico sul campionato di Serie A dell'ex direttore generale dellantus Lucianoall'Adnkronos. L'ex dirigente bianconero non è molto ottimista sul percorso delle italiane in Champions League. "Se si parla di passare il girone credo che 2 o 3 ce la possano fare ma dopo quando inizierà la fase a eliminazione diretta il gap con le 6-7 squadre al top in Europa è troppo evidente per sognare in grande. Approdare ai quarti sarebbe già una vittoria per le nostre squadre".

My7th2 : @MauOrbez1887 Quindi mi stai dicendo che le voci di Iuliano, Montero ubriachi marci in giro, di Davids sono cose ch… - ALESSAN27260000 : Turno infrasettimanale Lazio Samp... La Lazio ha giocato venerdì e la Samp domenica. @SerieA @aia @FIGC SCHIAVI DEL… - RonnieC49938505 : @fcin1908it È dopo le brutte notizie arriva questo gran CIARLATANO INCOMPETENTE a darci lezioni di calcio sui socia… - Ferraristefano : Ormai il calcio italiano vive di nuove certezze post Moggi: #Mihajlovic regala la partita al suo Milan (offrendo un… - SorenDelgado88 : @PierangeloDipal @guiodic Guarda che terrapiattisti e novax sono tutti per l'uomo forte di Mosca non so se te ne se… -