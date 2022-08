Milan, Parolo: ”Deve sistemare il centrocampo, ma davanti vedo il Diavolo” (Di sabato 27 agosto 2022) Marco Parolo, intercettato dai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche della situazione del Milan Campione d'Italia Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 agosto 2022) Marco, intercettato dai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche della situazione delCampione d'Italia

Milannews24_com : Parolo: «Scudetto? Davanti vedo il Milan, poi Inter, Napoli e Juventus» - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Parolo: 'Milan davanti per lo Scudetto, ma deve sistemare il centrocampo' - sportli26181512 : Parolo: 'Milan davanti per lo Scudetto, ma deve sistemare il centrocampo': Marco Parolo, ex calciatore, si è così e… - milansette : Parolo: 'Milan davanti per lo Scudetto, ma deve sistemare il centrocampo' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Parolo: 'Milan davanti per lo Scudetto, ma deve sistemare il centrocampo' -