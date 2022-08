Can Yaman mostra ai fan un’inedita clip dal set: “E’ stata una bella esperienza” (VIDEO) (Di sabato 27 agosto 2022) Can Yaman condivide con i fan una nuova clip estratta dal backstage: ecco le parole dell’attore e modello turco Can Yaman è ufficialmente pronto al grande debutto di “Viola come il mare” su Canale 5 in prima serata. La nuova fiction dell’attore andrà in onda su Mediaset a fine settembre e segnerà un importante traguardo per il giovane attore e modello turco. L’amato Can negli anni ha lavorato molto ed ha stupito milioni di fan interpretando numerosi personaggi tra fiction e serie televisive. Can è inarrestabile e in attesa della messa in onda della nuova fiction dal titolo “Viola come il mare” sta già lavorando su nuovi ed inediti progetti. Can tornerà presto sul piccolo schermo dove interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir affiancando la protagonista Viola Vitale interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi. Leggi anche ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 agosto 2022) Cancondivide con i fan una nuovaestratta dal backstage: ecco le parole dell’attore e modello turco Canè ufficialmente pronto al grande debutto di “Viola come il mare” su Canale 5 in prima serata. La nuova fiction dell’attore andrà in onda su Mediaset a fine settembre e segnerà un importante traguardo per il giovane attore e modello turco. L’amato Can negli anni ha lavorato molto ed ha stupito milioni di fan interpretando numerosi personaggi tra fiction e serie televisive. Can è inarrestabile e in attesa della messa in onda della nuova fiction dal titolo “Viola come il mare” sta già lavorando su nuovi ed inediti progetti. Can tornerà presto sul piccolo schermo dove interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir affiancando la protagonista Viola Vitale interpretata dalla bravissima Francesca Chillemi. Leggi anche ...

