Bimba di 7 anni muore schiacciata da una statua a Monaco

Una Bimba di soli 7 anni è morta schiacciata da una statua di marmo mentre si trovava nell'albergo dove alloggiava in vacanza con i suoi genitori, una coppia di avvocati molto nota a Napoli

