Ucraina | Kuleba | ' Profondamente delusi dalle parole del Papa'

Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina è profondamente delusa dalle parole del Papa', che ha menzionato 'nel contesto della guerra russo-ucrain… - Adnkronos : Il ministro degli esteri di Kiev: 'Il cuore ucraino è lacerato dalle sue parole: è stato ingiusto'. #Dugina #Ucraina - rtl1025 : ???'L'#Ucraina è delusa dalle parole del Pontefice. Allo stesso tempo, la decisione di #PapaFrancesco di menzionare… - BinaryOptionEU : RT 'Il ministro degli esteri di Kiev: 'Il cuore ucraino è lacerato dalle sue parole: è stato ingiusto'. #Dugina… - beltrami_fulvio : #Ucraina Convocando il Nunzio Apostolico per rimproverare le parole di pace espresse dal Santo Padre, Dmytro Kuleb… -

"Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco e abbiamo deciso di convocare il Nunzio Apostolico per esprimere il disappunto dell'", ha dettoaggiungendo che ...... Luigi Di Maio , a Kiev, dove ieri è stato in visita e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e l'omologo Dmytro. Secondo il ministro, in Italia c'è chi si è scordato dell'. "...I russi hanno scollegato la centrale di Zaporizhzhia dalla rete elettrica, poi la parziale riattivazione. Mosca ne dà la colpa ai bombardamenti di Kiev ..." L'Ucraina è profondamente delusa dalle parole del Pontefice, che confrontano ingiustamente l'aggressore e la vittima . Allo stesso tempo, la decisione di ...