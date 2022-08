SERIE A, INZAGHI TORNA A ROMA. LAZIO-INTER, SPETTACOLO ASSICURATO (Di venerdì 26 agosto 2022) Partita di ricordi, ma soprattutto di momenti magici quella che si appresta a vivere Simone INZAGHI con la sua INTER. Una carriera al servizio del biancazzurro sia da calciatore che da allenatore. Allo stadio Olimpico va in scena LAZIO-INTER. Una gara classica del nostro campionato, nella quale emozioni e reti non sono di certo mancate. i nerazzurri arrivano all’appuntamento con entusiasmo e il bottino pieno (6 punti nelle prime due partite stagionali); per la squadra di Maurizio Sarri, invece, dopo la rimonta su Bologna è rimasta a bocca asciutta allo stadio Gran Torino (0-0 contro la banda di Juric). Simone INZAGHI dovrebbe confermare l’INTERa batteria, vista in campo contro lo Spezia. Tra i pali confermato Handanovic. Linea a tre costituita da Bastoni, Skriniar e De Vrij; a ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 26 agosto 2022) Partita di ricordi, ma soprattutto di momenti magici quella che si appresta a vivere Simonecon la sua. Una carriera al servizio del biancazzurro sia da calciatore che da allenatore. Allo stadio Olimpico va in scena. Una gara classica del nostro campionato, nella quale emozioni e reti non sono di certo mancate. i nerazzurri arrivano all’appuntamento con entusiasmo e il bottino pieno (6 punti nelle prime due partite stagionali); per la squadra di Maurizio Sarri, invece, dopo la rimonta su Bologna è rimasta a bocca asciutta allo stadio Gran Torino (0-0 contro la banda di Juric). Simonedovrebbe confermare l’a batteria, vista in campo contro lo Spezia. Tra i pali confermato Handanovic. Linea a tre costituita da Bastoni, Skriniar e De Vrij; a ...

