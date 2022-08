"Pronti alla guerra nucleare". Colpo di scena: la minaccia su Putin dal cuore dell'Europa (Di venerdì 26 agosto 2022) Ora anche dalla Gran Bretagna si evoca l'ipotetico uso delle armi nucleari, in un rincorrere la Russia a chi la spara più grossa. Da mesi Mosca ricorda al mondo d'essere la massima potenza atomica, insieme agli Stati Uniti, per cercare di dissuadere la Nato dal sostenere Kiev e soprattutto dall'intervenire con proprie truppe. Ora Londra, che pure ha un arsenale nucleare trenta volte più piccolo di quello russo, lancia un messaggio per bocca del suo ministro degli Esteri, quella Liz Truss in corsa per la carica di primo ministro come successore del dimissionario Boris Johnson. E favorita nella sfida con un altro esponente conservatore, Rishi Sunak. Intervenendo a Birmingham a un comizio di partito, la ministra ha detto senza remore che sarebbe pronta a ordinare un attacco nucleare. È stato il conduttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Ora anche dGran Bretagna si evoca l'ipotetico usoe armi nucleari, in un rincorrere la Russia a chi la spara più grossa. Da mesi Mosca ricorda al mondo d'essere la massima potenza atomica, insieme agli Stati Uniti, per cercare di dissuadere la Nato dal sostenere Kiev e soprattutto dall'intervenire con proprie truppe. Ora Londra, che pure ha un arsenaletrenta volte più piccolo di quello russo, lancia un messaggio per bocca del suo ministro degli Esteri, quella Liz Truss in corsa per la carica di primo ministro come successore del dimissionario Boris Johnson. E favorita nella sfida con un altro esponente conservatore, Rishi Sunak. Intervenendo a Birmingham a un comizio di partito, la ministra ha detto senza remore che sarebbe pronta a ordinare un attacco. È stato il conduttore ...

marcocappato : Il Presidente Draghi è ancora in tempo per includere nella sua “agenda” la partecipazione democratica. Noi comunque… - Giorgiolaporta : Ho la vaga sensazione che nel #Pd stiano già lavorando alla successione di #Letta. Ho la sensazione che questa fot… - FratellidItalia : ?? Siamo #pronti alla vittoria. Il 25 settembre #VotaFDI #Meloni - romi_andrio : RT @marcocappato: Il Presidente Draghi è ancora in tempo per includere nella sua “agenda” la partecipazione democratica. Noi comunque non s… - AgrilloAlex : RT @ArdesiAlessia: Mi sono candidata con @FratellidItalia alla Camera dei Deputati. Un'importante occasione per mettermi al servizio del Pa… -