Omicidio Alessandra Matteuzzi, convalidato l’arresto per Giovanni Padovani: il 27enne resta in carcere (Di venerdì 26 agosto 2022) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani, il 27enne arrestato per l’Omicidio della ex compagna Alessandra Matteuzzi, colpita e uccisa a martellate martedì sera a Bologna. L’udienza si era tenuta questa mattina (26 agosto) e il gip si era riservato la decisione. Davanti al giudice l’indagato, difeso d’ufficio dall’avvocato Enrico Buono, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto l’avvocato della famiglia della vittima, Giampiero Barile, ha riferito alcuni episodi riguardanti il 27enne: “L’indagato esercitava nei confronti della vittima un controllo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, hae disposto la custodia cautelare inper, ilarto per l’della ex compagna, colpita e uccisa a martellate martedì sera a Bologna. L’udienza si era tenuta questa mattina (26 agosto) e il gip si era riservato la decisione. Davanti al giudice l’indagato, difeso d’ufficio dall’avvocato Enrico Buono, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto l’avvocato della famiglia della vittima, Giampiero Barile, ha riferito alcuni episodi riguardanti il: “L’indagato esercitava nei confronti della vittima un controllo ...

