"Non può assumere una scelta diversa". Giorgia Meloni, il messaggio a Mattarella (Di venerdì 26 agosto 2022) Giorgia Meloni si dice "pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi. È un impegno che non prendo a cuor leggero. La notte non dormo, se penso alle bollette... Se pensavo a una stagione per governare, beh, difficile pensarne a una peggiore...". E ancora: "Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: andate a votare il 25 settembre", sottolinea la leader di Fratelli d'Italia a Ceglie Messapica, in Puglia. "Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l'affermazione di Fdi, non ho ragione di credere che Sergio Mattarella possa assumere una scelta diversa" da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)si dice "pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi. È un impegno che non prendo a cuor leggero. La notte non dormo, se penso alle bollette... Se pensavo a una stagione per governare, beh, difficile pensarne a una peggiore...". E ancora: "Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: andate a votare il 25 settembre", sottolinea la leader di Fratelli d'Italia a Ceglie Messapica, in Puglia. "Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l'affermazione di Fdi, non ho ragione di credere che Sergiopossauna" da ...

