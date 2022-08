(Di venerdì 26 agosto 2022)va inaldi Roma con la, lae l’di: nel cast Melania Giglio nel ruolo della protagonista, uno dei grandi classici di Shakespeare, va inaldi Roma dal 2 al 25 settembre ore 21.00 (sabato e domenica ore 18.00) con ladi, che ne ha curato anche. Le parole del regista I protagonisti delsi muovono in una notte perenne. L’ambizione divora le loro menti, le loro anime. Li contamina. Li contagia sino a farli vagare in ...

Spettacolo.eu

... Valentina Sperlì, Bruno Stori, Petra Valentini regia: Alessandro Serra Luce che disegna la... TPE - Teatro Piemonte Europa, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, LE COSE NASCOSTE da: ...Se Shakespeare fosse qui oggi, che ruoli scriverebbe per le sue donne Torna inShakespeare's Women , la produzione originale del Theatre Of Eternal Values ( Tev) che ... Da Ofelia a Lady, ... Macbeth va in scena al Globe Theatre con la regia, traduzione e adattamento di Daniele Salvo Una serata imperdibile è l’ultimo gala del 99° Arena di Verona Opera Festival 2022 il prossimo 25 agosto: l’evento straordinario del grande Plácido Domingo che, fin dal suo esordio italiano avvenuto p ...After Storm Arwen severely damaged their Dovecote Centre building, the Amble based Northumberland Theatre Company ...