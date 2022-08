LIVE Lazio-Inter | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | Gagliardini parte titolare!

(Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic,, Dimarco: Lukaku, Lautaro. All. S. Inzaghi 20.00 Buonasera e benvenuti alladidiA. Buonasera e benvenuti allatestuale diA, Simone Inzaghi sfida Maurizio Sarri. Sarri si prepara al primo scontro al vertice, rientra dalla squalifica il portiere Maximiano ma dovrebbe comunque giocare ...

CB_Ignoranza : Live reaction dei romanisti ai sorteggi di Europa League. #Roma #Lazio #EuropaLeague - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #LazioInter LIVE dalle 20.45: #Inzaghi sceglie #Dimarco e #Gagliardini, #Lazzari ce la fa. Gioca #FelipeAnderson https://t.co… - vivoperlinter : Lazio-Inter, ancora pochi minuti prima della gara: segui la live testuale con noi! - espn_espn2 : #Matchday Lazio vs Inter ??: #StadioOlimpico ?: 2:45 p.m. ET ?? : - LALAZIOMIA : #Inter #Lazio #Primopiano #SerieA #diretta DIRETTA Serie A, Lazio-Inter | Le formazioni ufficiali LIVE -

Alle 20.45 allo 'Stadio Olimpico' è in programma il fischio d'inizio di- Inter. Una gara dal sapore particolare per alcuni grandi ex della sfida, come Simone Inzaghi, Joaquin Correa, Stefan de ...Tra pochi minuti le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe, Immobile, Zaccagni. INTER (3 - ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lazio-Inter, anticipo e primo big match in programma nella terza giornata di Serie A ...