L'attesa ondata Covid d'autunno e i timori per Centaurus. "Pesano le tante varianti e il flop delle 4° dosi"

... i cui costi moltiplicati in pochi mesi inducono molti di loro a pensare di chiudere a settembre indi interventi veramente efficaci. "In questi giorni, ancora in fase estiva ...Credo che tutti i comuni del comprensorio godranno di questaturistica. Per questo vi ho ... L'per questo appuntamento della partita a scacchi viventi molto alta. Lo ha confermato ieri ... L'attesa ondata Covid d'autunno e i timori per Centaurus. "Pesano le carenze nello screening e il fallimento della quarta dose" Dopo ben cinque settimane di calo. Il picco dell'ondata estiva si era registrato verso la metà di luglio, spinto dalla sottovariante BA.5 di Omicron. Poi i casi hanno cominciato una lenta e continua ...Coronavirus: l'emergenza sanitaria non trova posto nei programmi di partito per le elezioni politiche 2022, così come la crisi economica e internazionale.