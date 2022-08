Energia: Calenda, 'vogliamo metterci insieme e dire sì a rigassificatore Piombino?' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "E' una politica impazzita. Io dico vogliamo metterci tutti insieme a dire che serve questo rigassificatore e Piombino?". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. "Al momento il Pd non ha preso posizione su rigassificatore di Piombino" e quanto a Fdi e le parole di Ignazio La Russa a favore del rigassificatore "la posizione di Fdi non è tanto ferma perche il loro sindaco a Piombino dice sì a rigassificatore ma non nella sua città". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "E' una politica impazzita. Io dicotuttiche serve questo?". Così Carloa L'Aria che Tira su La7. "Al momento il Pd non ha preso posizione sudi" e quanto a Fdi e le parole di Ignazio La Russa a favore del"la posizione di Fdi non è tanto ferma perche il loro sindaco adice sì ama non nella sua città".

HuffPostItalia : Confindustria lancia un sos energia. Salvini: 'Lega pronta a votare misure'. Calenda insiste: 'Fermiamoci e decidia… - Clemf71 : RT @questcazzdianni: Giuseppe non le manda a dire a Calenda&Co 'Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia? Ora rischio di arrabbia… - tollerandtoller : RT @questcazzdianni: Giuseppe non le manda a dire a Calenda&Co 'Oggi scoprono che c’è un problema di caro energia? Ora rischio di arrabbia… - paolomaestri2 : @Filippo_Rossi @GiorgiaMeloni @Azione_it @CarloCalenda Sto ascoltando Calenda in diretta a la7....sta chiedendo di… - Parlamenteide : Ore 13:12 - Energia: Calenda, «impegno comune tutte forze politiche o tsunami economico» -