Renzi tracotante | inizia il ricatto del Terzo Polo Il modello? I due forni del divo Giulio Andreotti

Formiche.net

A Matteoe Carlo Calenda possono essere addebitati difetti e responsabilità varie, però un merito ... Il primo è, per la vulgata dominante tanto bravo quanto antipatico e, il secondo, ...Vi ricordate quando ilMatteof aceva il 'leone da scranno' in Parlamento in Italia e poi diventava un mite agnellino appena incontrava Angela Merkel Andava a Bruxelles imbardato ... Calenda e Renzi, una partita a colpi di Tweet. L'analisi di Giordano