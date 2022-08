Milan | Maldini | “Sulla carta questo girone ci soddisfa | chi ci affronta non sarà contento”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il direttore tecnico del, Paolo, nel corso di un’intervista rilasciata al canale tematico rossonero, ha commentato ildi Champions League 2022/2023 con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria: “Le due squadre favorite sonoe Chelsea,ci. E’ un bene avere una squadra forte all’interno del gruppo, semplifica un pochino la nostra qualificazione, poi le partite sono tutte da giocare. Non siamo ancora pronti per sognare qualcosa di grande, ma chi cinon”. “È un gruppo che ci vede testa di serie, quindisembra un pochino meno difficile rispetto allo scorso ...

