Atp Winston-Salem 2022: programma e orari di giovedì 25 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 250 di Winston-Salem 2022, per quanto concerne la giornata di giovedì 25 agosto. Di scena i quarti di finale del torneo che non vede più in gara alcun italiano, dopo che l’ultimo rimasto, Lorenzo Sonego, ha perso agli ottavi contro il padrone di casa Maxime Cressy, il quale aprirà il programma di giornata contro il francese Mannarino. Di seguito tutti i match di giornata con gli orari italiani. ORDINE DI GIOCO ATP Winston-Salem 2022 (giovedì 25 agosto) STADIUM Dalle ore 21:00 – Mannarino vs (4) Cressy Non prima delle 22:30 – (10) Bonzi vs (2) Van De Zandschulp Non prima delle 01:00 – Djere vs ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di25. Di scena i quarti di finale del torneo che non vede più in gara alcun italiano, dopo che l’ultimo rimasto, Lorenzo Sonego, ha perso agli ottavi contro il padrone di casa Maxime Cressy, il quale aprirà ildi giornata contro il francese Mannarino. Di seguito tutti i match di giornata con gliitaliani. ORDINE DI GIOCO ATP25) STADIUM Dalle ore 21:00 – Mannarino vs (4) Cressy Non prima delle 22:30 – (10) Bonzi vs (2) Van De Zandschulp Non prima delle 01:00 – Djere vs ...

sportface2016 : #ATPWinstonSalem, l'ordine di gioco di giovedì 25 agosto - TennisWorldit : Atp Winston-Salem: Sonego beffato da Cressy. A Cleveland forfait Trevisan: Sonego si spegne nel tie break del terzo… - Luxgraph : Atp Winston-Salem, Sonego out agli ottavi contro Cressy - zazoomblog : Atp Winston-Salem 2022: out Sonego battuto agli ottavi in rimonta da Cressy - #Winston-Salem #2022: #Sonego… - ParliamoDiNews : Tabellone Atp Winston-Salem 2022: al via Musetti, Sonego e Fognini #FabioFognini #LorenzoMusetti #LorenzoSonego… -