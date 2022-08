Virgin River 5 si impegnerà a colmare una lacuna specifica dell’intera serie: la promessa di Netflix (Di mercoledì 24 agosto 2022) Virgin River 5 si impegnerà a rimediare ad una delle mancanze più palesi dell’intera serie: la diversità non è certo il forte di questo melodramma ambientato in una piccola città tra spettacolari paesaggi naturali in Canada, ma ora Netflix ha preso un impegno specifico per migliorare questo punto. Virgin River 5 avrà il compito di colmare la lacuna di eterogeneità della serie, dal punto di vista etnico ma anche dell’orientamento sessuale: la maggior parte del cast è di origine caucasica, così come mancano personaggi LGBTQ+. Finora il dramma sentimentale tratto dai romanzi di Robyn Carr ha impiegato pochi attori di colore e in ruoli minori, inoltre solo di recente ha introdotto il suo primo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022)5 sia rimediare ad una delle mancanze più palesi: la diversità non è certo il forte di questo melodramma ambientato in una piccola città tra spettacolari paesaggi naturali in Canada, ma oraha preso un impegno specifico per migliorare questo punto.5 avrà il compito diladi eterogeneità della, dal punto di vista etnico ma anche dell’orientamento sessuale: la maggior parte del cast è di origine caucasica, così come mancano personaggi LGBTQ+. Finora il dramma sentimentale tratto dai romanzi di Robyn Carr ha impiegato pochi attori di colore e in ruoli minori, inoltre solo di recente ha introdotto il suo primo ...

