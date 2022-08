“Si è sposata”. Nozze da favola per l’attrice: il sì dopo 5 splendidi anni di fidanzamento (Di mercoledì 24 agosto 2022) Momento di grandissima emozione per la famosa attrice, che è finalmente convolata a Nozze. dopo 5 anni trascorsi al fianco del suo partner, anche lui vip, ha deciso di dire sì e dichiarare amore eterno per lui. Stiamo parlando di Sarah Hyland, che si è unita in matrimonio. A rendere ancora più bella e commovente la cerimonia è stata la presenza di un noto collega della giovane, che ha officiato i suoi fiori d’arancio. E anche lui ha pubblicato diverse immagini del meraviglioso evento sul suo profilo Instagram. Sarah Hyland ha organizzato il suo matrimonio a 5 anni di distanza dal fidanzamento con colui che è diventato ora suo marito, conosciuto nel 2017. Da quel momento in poi non si sono più lasciati e hanno coronato uno dei sogni più belli. L’attore che ha sposato i due piccioncini ha commentato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Momento di grandissima emozione per la famosa attrice, che è finalmente convolata atrascorsi al fianco del suo partner, anche lui vip, ha deciso di dire sì e dichiarare amore eterno per lui. Stiamo parlando di Sarah Hyland, che si è unita in matrimonio. A rendere ancora più bella e commovente la cerimonia è stata la presenza di un noto collega della giovane, che ha officiato i suoi fiori d’arancio. E anche lui ha pubblicato diverse immagini del meraviglioso evento sul suo profilo Instagram. Sarah Hyland ha organizzato il suo matrimonio a 5di distanza dalcon colui che è diventato ora suo marito, conosciuto nel 2017. Da quel momento in poi non si sono più lasciati e hanno coronato uno dei sogni più belli. L’attore che ha sposato i due piccioncini ha commentato ...

