Sampdoria, non solo Cerberus: spunta un altro acquirente americano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime ore è spuntato un nuovo pretendente per l’acquisto della Sampdoria. Non c’è dunque solamente il già noto Cerberus ma anche un altro gruppo finanziario a stelle e strisce. La prima cordata resta comunque ampiamente in vantaggio. Le manifestazioni d’interesse per il club blucerchiato sono arrivate in queste settimane alla banca d’affari Lazard e a Gianluca Vidal, il trustee incaricato di occuparsi della vendita. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime ore èto un nuovo pretendente per l’acquisto della. Non c’è dunque solamente il già notoma anche ungruppo finanziario a stelle e strisce. La prima cordata resta comunque ampiamente in vantaggio. Le manifestazioni d’interesse per il club blucerchiato sono arrivate in queste settimane alla banca d’affari Lazard e a Gianluca Vidal, il trustee incaricato di occuparsi della vendita. SportFace.

