Qualificazioni Us Open 2022: Cobolli batte Safiullin e accede al secondo turno (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tennis italiano è ben presente a New York, nel contesto delle Qualificazioni agli Us Open 2022: molti atleti nostrani, tutti con lo stesso obiettivo, ossia raggiungere il tabellone principale. Tra questi, nel corso della giornata di mercoledì 24 agosto, Flavio Cobolli ha sconfitto Roman Safiullin sul cemento outdoor statunitense; ottimo e convincente 6-4, 6-4 in favore del giovane tennista italiano, nel tentativo di dare regolarità positiva a una stagione altalenante in termini di risultati. Il russo Safiullin sa esaltarsi sulle superfici rapide, sebbene l’abilità tattica del capitolino Cobolli sia risultata letale al più esperto e favorito primo citato. L’azzurrino ha contrattaccato spesso e volentieri letalmente, spingendo quando possibile con i suoi colpi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il tennis italiano è ben presente a New York, nel contesto delleagli Us: molti atleti nostrani, tutti con lo stesso obiettivo, ossia raggiungere il tabellone principale. Tra questi, nel corso della giornata di mercoledì 24 agosto, Flavioha sconfitto Romansul cemento outdoor statunitense; ottimo e convincente 6-4, 6-4 in favore del giovane tennista italiano, nel tentativo di dare regolarità positiva a una stagione altalenante in termini di risultati. Il russosa esaltarsi sulle superfici rapide, sebbene l’abilità tattica del capitolinosia risultata letale al più esperto e favorito primo citato. L’azzurrino ha contrattaccato spesso e volentieri letalmente, spingendo quando possibile con i suoi colpi ...

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - sportface2016 : Qualificazioni #USOpen2022 : #Cobolli batte #Safiullin e accede al secondo turno - livetennisit : Us Open – Qualificazioni: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE) - livetennisit : Us Open – Qualificazioni: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. In campo ben 11 azzurri (LIVE) - alevilla1978 : @effe7effe ciao Federico sai come mai quest'anno Eurosport non trasmette le qualificazioni us open? -