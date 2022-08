Fabio Paratici esaltato in Inghilterra: “Modello di scouting innovativo” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ennesima nota di merito per Fabio Paratici, il dirigente italiano ha ricevuto l’ammirazione dai tabloid inglesi per il suo metodo di scouting. Fabio Paratici, Tottenham L’edizione odierna di The Athletic premia il Tottenham italiano di Conte e Paratici. L’ex dirigente bianconero, secondo il portale inglese, ha lasciato il suo marchio nel club londinese e arricchito la società con nuovi scout. L’ultimo nome ad aggiungersi agli Spurs è quello di Leonardo Gabbanini, tra gli uomini chiave del Watford di Pozzo. Il Tottenham, continua The Athletic, è passato dal “Daniel Show” a un nuovo Modello di scouting e reclutamento giocatori. di Marco Gioviale Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ennesima nota di merito per, il dirigente italiano ha ricevuto l’ammirazione dai tabloid inglesi per il suo metodo di, Tottenham L’edizione odierna di The Athletic premia il Tottenham italiano di Conte e. L’ex dirigente bianconero, secondo il portale inglese, ha lasciato il suo marchio nel club londinese e arricchito la società con nuovi scout. L’ultimo nome ad aggiungersi agli Spurs è quello di Leonardo Gabbanini, tra gli uomini chiave del Watford di Pozzo. Il Tottenham, continua The Athletic, è passato dal “Daniel Show” a un nuovodie reclutamento giocatori. di Marco Gioviale

