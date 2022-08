Eros Ramazzotti | dramma dal passato | l’intervento di rizoartrosi

RadioPortuguese : #Radio_Portuguesa_Australia Currently playing - Eros Ramazzotti - Stella Gemella - GammaStereoRoma : Eros ramazzotti - Ama - BabylonCaroline : RT @BabylonCaroline: Eros Ramazzotti??Più Bella Cosa (Official Video) - enz1946 : Eros Ramazzotti - La Nostra Vita 2005 Video Sound HQ - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - SE BASTASSE UNA CANZONE -

Soundsblog

Quattro date all' Arena di Verona per il nuovo tour mondiale di, il WORLD TOUR PREMIÈRE , che porterà il cantante romano in giro per l'Europa e il mondo. Riparte dall'arena La Maestranza di Siviglia il WORLD TOUR PREMIÈRE di, l'...13 giugno, la sera del concerto allo stadio San Paolo, sul palco con lui Pino ed. Data che resta nella storia della musica partenopea: da pochi giorni è morto Massimo Troisi, ... Sono, Eros Ramazzotti: il nuovo singolo da “Battito infinito” esce il 26 agosto 2022 Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: il loro amore è durato appena cinque mesi! Secondo quanto si apprende dal settimanale Chi, in edicola oggi ...A confermarlo il numero del magazine Chi in edicola oggi mercoledì 24 agosto 2022: la causa sarebbe un riavvicinamento della showgirl svizzera all'ex marito Eros Ramazzotti. Prima della fine ...