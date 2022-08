Dalle pattuglie in autostrada ai controlli in aeroporto: la Questura piange il sovrintendente Scuter (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergamo. Per oltre 20 anni era stato in servizio alla Stradale, prima di passare alla Polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio. Una vita in divisa quella del sovrintendete Antonio Scuter, interrotta nei giorni scorsi a soli 59 anni dopo un brutto male. Gli mancavano pochi mesi alla pensione, anche se aveva già maturato quella breve ma, proprio dopo la malattia, aveva scelto di continuare. Scuter era arrivato a Bergamo nel 1983 dalla sua Casoria, in provincia di Napoli, e aveva iniziato la carriera alla Sottosezione autostradale Seriate. Anni di pattuglie, tanti incidenti rilevati, e qualche inseguimento con arresti lungo la A4, prima di passare nel ’90 al distaccamento Stradale di Treviglio e poi a quello di Bergamo. Nel 2005 la decisione di cambiare completamente settore per trovare nuovi stimoli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergamo. Per oltre 20 anni era stato in servizio alla Stradale, prima di passare alla Polizia di frontiera dell’di Orio. Una vita in divisa quella del sovrintendete Antonio, interrotta nei giorni scorsi a soli 59 anni dopo un brutto male. Gli mancavano pochi mesi alla pensione, anche se aveva già maturato quella breve ma, proprio dopo la malattia, aveva scelto di continuare.era arrivato a Bergamo nel 1983 dalla sua Casoria, in provincia di Napoli, e aveva iniziato la carriera alla Sottosezionele Seriate. Anni di, tanti incidenti rilevati, e qualche inseguimento con arresti lungo la A4, prima di passare nel ’90 al distaccamento Stradale di Treviglio e poi a quello di Bergamo. Nel 2005 la decisione di cambiare completamente settore per trovare nuovi stimoli ...

