Crotone, 20enne bolognese in coma: è stato aggredito per uno scambio di persona (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ci sarebbe uno scambio di persona all'origine dell'aggressione di Davide Ferrerio, il 20enne di Bologna che si trovava in vacanza dai parenti a Crotone e che è stato ridotto in fin di vita. È quanto hanno accertato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dalla Squadra Mobile di Crotone, che hanno portato all'arresto di Nicolò Passalacqua quale autore del gesto. Il ragazzo è ancora in coma farmacologico ed è stato trasferito due giorni fa dall'ospedale di Catanzaro al Maggiore di Bologna per continuare le cure in ambiente ultraspecialistico.

