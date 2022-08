Sean Penn produttore del thriller politico Killers & Diplomats (Di martedì 23 agosto 2022) L'attore e regista Sean Penn sarà coinvolto come produttore di un nuovo thriller politico intitolato Killers & Diplomats. Sean Penn produrrà il thriller politico intitolato Killers & Diplomats tramite la sua nuova casa di produzione Projected Picture Works, in collaborazione con Mill House Motion Pictures. Il progetto si basa su una sceneggiatura che ha fatto parte della Black List, l'elenco degli script più promettenti non ancora realizzati, nel 2021. Il film Killers & Diplomats è stato scritto da Michael Nourse e John Tyler McClain e si basa su un articolo del giornalista ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 agosto 2022) L'attore e registasarà coinvolto comedi un nuovointitolatoprodurrà ilintitolatotramite la sua nuova casa di produzione Projected Picture Works, in collaborazione con Mill House Motion Pictures. Il progetto si basa su una sceneggiatura che ha fatto parte della Black List, l'elenco degli script più promettenti non ancora realizzati, nel 2021. Il filmè stato scritto da Michael Nourse e John Tyler McClain e si basa su un articolo del giornalista ...

