Il doppio gioco di Ankara in Ucraina, tra colloqui di pace e invio di armi (Di martedì 23 agosto 2022) Il governo turco ha consegnato 50 veicoli militari blindati prodotti dalla Bmc soprannominati Kirpi 1 (Porcospino 1) all'esercito ucraino. Si tratta di mezzi resistenti alle mine e dotati di protezioni anti imboscata (Mine-Resistant Ambush Protected, in sigla Mrap) e che possono trasportare 13 persone e del peso di circa 20 tonnellate, che se utilizzati a velocità ridotta (60 km/h), possono agire su distanze di circa 1.000 km. La consegna dei Kirpi è il risultato di un accordo governativo tra i due Paesi in base al quale il ministero della Difesa turco ha cominciato le consegne senza comunicare il fatto agli organi di stampa, e secondo la testata specializzata Defense News questa è stata soltanto la prima di una serie di consegne già previste e non ha riguardato veicoli nuovi bensì usati e ricondizionati dalle strutture militari turche, per ora senza il coinvolgimento del costruttore ...

