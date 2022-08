Will Smith torna sui social e si prende in giro da solo (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo lo schiaffo a Chris Rock, l'attore è tornato su Instagram per la prima volta dopo mesi con un simpatico video e, con un meme, ironizza sul proprio tentativo di riconciliazione con i fan Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo lo schiaffo a Chris Rock, l'attore èto su Instagram per la prima volta dopo mesi con un simpatico video e, con un meme, ironizza sul proprio tentativo di riconciliazione con i fan

Eli5Cullen : Paris è quella che ancora posta dello shock subito vedendo lo schiaffo di Will Smith #twittamibeautiful - radiosintony : Il ritorno di Will Smith sui social - PettirossoHood : @alex_chicchi @NunziaCentanni A me tempo fa per un tweet sulla faccenda will smith, perché avevo scritto che un ins… - 3cinematographe : Will Smith torna sui social con un video non adatto agli aracnofobici - flazia24 : RT @RollingStoneita: Dopo mesi di silenzio Will Smith è tornato sui social: -