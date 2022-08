Ultime Notizie – Elezioni regionali Sicilia, Fava: “Conte è un bugiardo” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Dispiace doverlo dire ma Conte è un bugiardo. Come nella favola del lupo e dell’agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino…”. Così Claudio Fava, ex presidente della Commissione antimafia della Regione Siciliana e candidato con il centrosinistra, sulla decisione del leader M5S Giuseppe Conte di far saltare l’alleanza con il Pd alle regionali. “Conte aveva deciso di uscire dalla coalizione – sostiene Fava – nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l’onestà politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) “Dispiace doverlo dire maè un. Come nella favola del lupo e dell’agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino…”. Così Claudio, ex presidente della Commissione antimafia della Regionena e candidato con il centrosinistra, sulla decisione del leader M5S Giuseppedi far saltare l’alleanza con il Pd alle. “aveva deciso di uscire dalla coalizione – sostiene– nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l’onestà politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

