Temperature sopra la media ma addio all’incubo dei 40 gradi all’ombra

(Di lunedì 22 agosto 2022) Cielo sereno per la giornata di oggi, conmassime ancora di pocola, che potrebbero arrivare a toccare i 34. Caldo quindi, ma l’incubo dei 40se n’è finalmente andato. Lo stesso nei prossimi giorni: secondo il meteorologo Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo, martedì la colonnina di mercurio arriverà a 35. Lunedì 22 agosto Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui monti, ma senza fenomeni di rilievo associati.: Minime stazionarie e comprese tra 17 e 20 °C; Massime stazionarie e comprese tra 31 e 34 °C; Zero termico in libera atmosfera intorno alle ore 14:00 a 3700/3800 m.Venti: In pianura e nei fondovalli deboli a regime di ...

Science_Culture : RT @Kurosh_74: Temperature marine ancora attorno i +27/+29°C sui nostri settori occidentali. Si tratta di valori fino a 3/4°C sopra la norm… - matteoparlato : RT @Kurosh_74: Temperature marine ancora attorno i +27/+29°C sui nostri settori occidentali. Si tratta di valori fino a 3/4°C sopra la norm… - CarlosC52807143 : RT @Kurosh_74: Temperature marine ancora attorno i +27/+29°C sui nostri settori occidentali. Si tratta di valori fino a 3/4°C sopra la norm… - Stefani81471027 : @DIAVOLE13994496 Vorrai dire cosa non mi mancherà di questa estate? Le temperature al di sopra della media, gli alt… - niccolopoletto : RT @Kurosh_74: Temperature marine ancora attorno i +27/+29°C sui nostri settori occidentali. Si tratta di valori fino a 3/4°C sopra la norm… -

Meteo Giornale

... 'settembre 2022 somiglierà maggiormente ai mesi che l'hanno preceduto' almeno per quanto riguarda leche 'rimarranno spesso al didella norma'. Anche a settembre, dunque, saranno ...Le alteassociate ad elevati valori di umidità favoriscono il diffondersi di muffe e ... Nelle cosiddette "stanze di pernottamento" si suda in due, in quattro, in sei, unol'altro, ... Meteo Italia, refrigerio rovente: sabato temperature diffusamente sopra la media Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni In questi ultimi giorni infatti l'anticiclone africano ha spostato il suo cuore pulsante verso latitudini più consone alle sue origini s ...Ed è proprio quello che molti di noi si domandano; stiamo andando verso una svolta stagionale, oppure tornerà l'anticiclone africano con suo carico di caldo In questi ultimi giorni infatti l'anticicl ...