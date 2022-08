Sampdoria Juventus 0-0 LIVE: traversa clamorosa di Leris (Di lunedì 22 agosto 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Juventus si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Juventus 0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio. Ha preso il via il match 6? OCCASIONE SAMP – Assist al bacio di Sabiri che buca Bremer e arriva sui piedi dell’esterno blucerchiato, il cui pallonetto si stampa sul legno con deviazione di Perin Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Juventus 0-0: risultato e tabellino Sampdoria (4-1-4-1): Audero; ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio. Ha preso il via il match 6? OCCASIONE SAMP – Assist al bacio di Sabiri che buca Bremer e arriva sui piedi dell’esterno blucerchiato, il cui pallonetto si stampa sul legno con deviazione di Perin Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-1-4-1): Audero; ...

forumJuventus : #SampdoriaJuve , oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Cuadrado, Vlahovic e Kostic in avanti'… - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Giampaolo e #Allegri per #SampdoriaJuventus - Fantacalciok : Sampdoria - Juventus 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - EmanuelaMortari : Qui la diretta testuale di #SampJuve - Ftbnews24 : Sampdoria-Juventus, Alex Sandro: “Cerco sempre di aiutare la squadra” #SerieA -