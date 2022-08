“Ku Klux Klan” e “gommone”, i vergognosi insulti razzisti contro il calciatore Felix Afena-Gyan (Di lunedì 22 agosto 2022) La critica calcistica è legittima, ma gli insulti – soprattutto se riferiti alla provenienza geografica o al colore dalla pelle – sono assolutamente da condannare e debellare dai social. L’ultimo episodio di odio online vede come vittima un giovanissimo calciatore della Roma, “colpevole” – secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport – di uno scontro di gioco in allenamento che ha provocato la frattura composta delle tibia del neo-acquisto giallorosso Georginio Wijnaldum. E sono proprio i tifosi della squadra capitolina ad aver riempito di insulti Felix Afena-Gyan. LEGGI ANCHE > I vergognosi insulti social contro Niccolò Ghedini dopo la sua morte Il tutto è avvenuto nel corso della giornata di domenica che si ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) La critica calcistica è legittima, ma gli– soprattutto se riferiti alla provenienza geografica o al colore dalla pelle – sono assolutamente da condannare e debellare dai social. L’ultimo episodio di odio online vede come vittima un giovanissimodella Roma, “colpevole” – secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport – di uno sdi gioco in allenamento che ha provocato la frattura composta delle tibia del neo-acquisto giallorosso Georginio Wijnaldum. E sono proprio i tifosi della squadra capitolina ad aver riempito di. LEGGI ANCHE > IsocialNiccolò Ghedini dopo la sua morte Il tutto è avvenuto nel corso della giornata di domenica che si ...

