Elezioni, Salvini “Nelle nostre liste no vip, ma persone che sanno fare” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vedo che la sinistra candida vip. Nelle nostre liste non abbiamo volti noti televisivi, ma persone che sapranno cosa fare in Parlamento”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “Non Stop News” su RTL 102.5. “Come nomi esterni noi non abbiamo ‘vip', ma ad esempio a Palermo abbiamo il presidente dell'Unione nazionale ciechi che si occupa da anni di disabilità, a Bari il presidente di Federanziani e a Napoli il presidente di fareAmbiente, che rappresenta l'ambientalismo non ideologico”, sottolinea. “Le liste sono chiuse da ieri, stiamo aspettando che le completino anche i nostri alleati: ministri, viceministri e sottosegretari sono tutti assolutamente confermati”, ma “sono orgoglioso che ci siano anche nuovi sindaci ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vedo che la sinistra candida vip.non abbiamo volti noti televisivi, mache sapranno cosain Parlamento”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a “Non Stop News” su RTL 102.5. “Come nomi esterni noi non abbiamo ‘vip', ma ad esempio a Palermo abbiamo il presidente dell'Unione nazionale ciechi che si occupa da anni di disabilità, a Bari il presidente di Federanziani e a Napoli il presidente diAmbiente, che rappresenta l'ambientalismo non ideologico”, sottolinea. “Lesono chiuse da ieri, stiamo aspettando che le completino anche i nostri alleati: ministri, viceministri e sottosegretari sono tutti assolutamente confermati”, ma “sono orgoglioso che ci siano anche nuovi sindaci ...

