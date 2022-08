Elezioni | Nissoli Fi | ' candidata per continuare impegno per italiani all' estero'

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “A questapolitiche sono nuovamente, per Forza Italia, nella circoscrizione, ripartizione Nord e Centro America, nella lista del centrodestra unito. In questi cinque anni ho dato tutta me stessa per rappresentare coloro che avevano riposto la propria fiducia in me e dando voce alle istanze di quanti, pur lontani dall'Italia, hanno sempre nel cuore il nostro meraviglioso Paese. Con la stessa determinazione, responsabilità e passione, voglio proseguire questo percorso, consapevole che una coalizione, coesa e vincente, possa aiutarmi a raggiungere gli obiettivi prefissi. Condivido, pienamente, quanto ci chiedono gli elettori: una competizione elettorale leale e rispettosa”. Lo afferma Fucsia Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America e ...

Le politiche di settembre si avvicinano ogni giorno di più. In Italia come all'estero i ... Nordamerica Camera: Di Giuseppe, Felli, Nissoli, Zara . Nordamerica Senato: Arcobelli, Olivieri. 'In occasione delle elezioni nella Circoscrizione Estera e' importante che i consolati abbiano gli indirizzi esatti dei ... Lo dichiara Fucsia Fitzgerald, deputata di Forza Italia eletta in Nord ... Le elezioni politiche di settembre si avvicinano ogni giorno di più. In Italia come all'estero i partiti sono alle prese con liste e candidature . Il centrodestra ha presentato alla Corte d'Appello di ...