Elezioni 2022 | Salvini | “Invitato sindacati a confronto su quota 41”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “I primi messaggi di questa mattina li ho mandati al segretario della Cgil, della Cisl e della Uil per invitarli a trovarci, parlare di41 e confrontarci. Le polemiche sulle candidature le lascio ad altri”. Così Matteo, oggi a Rtl 102.5. “Noi non abbiamo vip” in lista “ma a Palermo candidiamo il presidente dell’Unione italiana ciechi, a Bari il presidente di Federanziani, a Napoli un docente universitario” che si occupa “di un ambientalismo non ideologico. Noi non abbiamo volti noti televisivi ma imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato che sapranno fare bene in Parlamento”, le parole di. Confermati in lista anche i vertici istituzionali leghisti. E a chi gli chiede delle polemiche per l’esclusione dei ‘giorgettiani’ dalle liste, il leader del Carroccio risponde: “Giorgetti è ...