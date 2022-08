Botte ai Carabinieri durante i controlli, in manette una persona di Fiumicino e una di Ladispoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Non conoscono sosta le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e dei Comandi dipendenti in coincidenza della settimana di Ferragosto: i Militari, ottemperando alle direttive del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, hanno ulteriormente incrementato le attività di controllo del territorio anche nella settimana della nota ricorrenza festiva, particolarmente sentita nei Comuni che affacciano sul litorale nord della Provincia. In questo senso, il Comando della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia ha impiegato oltre 80 Militari, da Ladispoli a Civitavecchia, con un unico obiettivo: garantire la sicurezza di vacanzieri e residenti sotto ogni profilo. Intensissima è stata infatti l’attività di contrasto all’ormai noto fenomeno della mala movida: sono stati infatti oltre 50 gli interventi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022) Non conoscono sosta le attività di controllo deidella Compagnia di Civitavecchia e dei Comandi dipendenti in coincidenza della settimana di Ferragosto: i Militari, ottemperando alle direttive del Comando Provincialedi Roma, hanno ulteriormente incrementato le attività di controllo del territorio anche nella settimana della nota ricorrenza festiva, particolarmente sentita nei Comuni che affacciano sul litorale nord della Provincia. In questo senso, il Comando della Compagniadi Civitavecchia ha impiegato oltre 80 Militari, daa Civitavecchia, con un unico obiettivo: garantire la sicurezza di vacanzieri e residenti sotto ogni profilo. Intensissima è stata infatti l’attività di contrasto all’ormai noto fenomeno della mala movida: sono stati infatti oltre 50 gli interventi ...

BB21299453 : - gazzettamantova : Non è il primo episodio: saranno le immagini delle telecamere a svelare l’identità dei ragazzi coinvolti - Latina_Oggi : Aggredisce i Carabinieri e danneggia l’aula: arresto in diretta Ieri mattina un 36enne nigeriano ha dato in escande… - lucresba : @saperloprima @GiorgiaMeloni A quale ' cultura' ti riferisci? Quella dello spaccio di droga, dello stupro, degli a… - RaffaellaP6 : RT @DigitalMatt3: @antondepierro Pensa che se ti incateni perché il gas è diventato troppo caro ,per lo stop all'invio di armi o perché chi… -