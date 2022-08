Ambra Angiolini torna a parlare di Renga | retroscena shock sul loro addio

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un amore come pochi quello vissuto dae Francesco, il qualenel mirino dell’attenzione dei media il tutto a seguito di undellaseparazione. Nel corso degli annie Francescohanno fatto sognare i propri fan e non solo, dato che il cantante ha fatto della sua ex compagna anche la musa di alcuni dei più grandi successi musicali che hanno segnato la sua carriera. La fine dellastoria d’amore è sempre stata sotto i riflettori del gossip italiano e la stessa, in più occasioni, non ha mai nascosto il dolore provato nel momento in cui i due hanno deciso di dirsi ...