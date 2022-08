Uomini e Donne, Valeria Cardone e quell’eloquente like ad un commento ‘contro’ Matteo Ranieri (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo mesi di rumor, a inizio luglio Valeria Cardone e Matteo Ranieri hanno annunciato la fine della loro storia d’amore sui loro profili Instagram. La coppia, che si era conosciuta all’interno di Uomini e Donne, era apparsa al popolo del web piuttosto distante e poco “affettuosa” fin dalla loro uscita dal programma. I due apparivano insieme solo in foto posate, tratte da book fotografici senza mai condividere momenti di vita quotidiana. Nonostante l’ex corteggiatrice avesse agli inizi smentito, quel “famoso” 6 luglio non ha potuto che confessare la rottura I reali motivi che ha portato la coppia a dirsi addio Valeria Cardone non ha mai voluto dirlo, invocando la privacy. Tempo fa, nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, la ragazza di ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo mesi di rumor, a inizio lugliohanno annunciato la fine della loro storia d’amore sui loro profili Instagram. La coppia, che si era conosciuta all’interno di, era apparsa al popolo del web piuttosto distante e poco “affettuosa” fin dalla loro uscita dal programma. I due apparivano insieme solo in foto posate, tratte da book fotografici senza mai condividere momenti di vita quotidiana. Nonostante l’ex corteggiatrice avesse agli inizi smentito, quel “famoso” 6 luglio non ha potuto che confessare la rottura I reali motivi che ha portato la coppia a dirsi addionon ha mai voluto dirlo, invocando la privacy. Tempo fa, nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, la ragazza di ...

matteosalvinimi : L’abbiamo fortemente voluto - come Lega - quando ero ministro. Si dimostra, ogni giorno di più, un potente deterren… - ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - mrsivyy : RT @lesbmenace: ecco perché voglio privilegiare le donne anche in questo campo, sono sempre svantaggiate e almeno le donne dovrebbero inizi… - sadic0stears : RT @oocgemma: benvenuti! in questo profilo troverete tutti i momenti più iconici della dama di uomini e donne! direi di iniziare con l’appr… -