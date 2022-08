Tim e Cassa depositi, la strategia di Giorgia Meloni per il governo (Di domenica 21 agosto 2022) Caro direttore, il «cambiamento climatico» in Italia è più sentito che mai ora che l'avanzata di Meloni, Crosetto e il ritorno di Tremonti stanno surriscaldando i Palazzi del potere economico. L'aria calda che sale fornirà l'abbrivio per mettere mano a strategiche razionalizzazioni che "il governo dei migliori", di Draghi e Giavazzi, non ha voluto neppure impostare, troppo impegnato a sistemare gli amici degli amici del Pd e della Bocconi. Razionalizzazioni che riguarderanno l'integrazione di Leonardo con Fincantieri - come auspicava Giuseppe Bono- di Snam con Terna, fino alla ridicola sitcom sulla rete unica interpretata da Cdp, Open Fiber, Tim e Vivendi. Tra coloro che non mangeranno il panettone, la pole position se la contendono il Dg del Tesoro Alessandro Rivera, l'Ad di Leonardo Alessandro Profumo e il numero uno di Cdp Dario Scannapieco. Se ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) Caro direttore, il «cambiamento climatico» in Italia è più sentito che mai ora che l'avanzata di, Crosetto e il ritorno di Tremonti stanno surriscaldando i Palazzi del potere economico. L'aria calda che sale fornirà l'abbrivio per mettere mano a strategiche razionalizzazioni che "ildei migliori", di Draghi e Giavazzi, non ha voluto neppure impostare, troppo impegnato a sistemare gli amici degli amici del Pd e della Bocconi. Razionalizzazioni che riguarderanno l'integrazione di Leonardo con Fincantieri - come auspicava Giuseppe Bono- di Snam con Terna, fino alla ridicola sitcom sulla rete unica interpretata da Cdp, Open Fiber, Tim e Vivendi. Tra coloro che non mangeranno il panettone, la pole position se la contendono il Dg del Tesoro Alessandro Rivera, l'Ad di Leonardo Alessandro Profumo e il numero uno di Cdp Dario Scannapieco. Se ...

Gabriele885 : RT @tempoweb: #Tim e Cassa depositi, la strategia di #GiorgiaMeloni per il #governo #21agosto #iltempoquotidiano - tempoweb : #Tim e Cassa depositi, la strategia di #GiorgiaMeloni per il #governo #21agosto #iltempoquotidiano… - zazoomblog : Tim Ita e rete unica: le mille partite della Cassa Da Tremonti a Panetta parte il toto-nomi per il Mef - #unica:… - Affaritaliani : Tim, Ita e rete unica: le mille partite di Cassa Depositi e Prestiti - LucaSanapo4 : @FratellidItalia ha proposto che #TIM sia nazionalizzata tramite Cassa Depositi e Prestiti. Un attimo dopo il titol… -