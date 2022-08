Heidi Klum | “Non importa se mi dicono che sono vecchia” E svela i suoi segreti

Leggi su dilei

(Di domenica 21 agosto 2022), che è pronta a tornare su Prime Video dal 19 settembre con la terza stagione di Making the Cut, in cui conduce insieme allo stilista Tim Gunn, non ha intenzione di plasmarsi con il passare degli anni. In occasione della conferenza stampa per la nuova stagione del talent, la supermodella hato i, ipiù grandiDurante la conferenza stampa per la terza stagione di Making The Cut, che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 19 settembre 2022,ha raccontato molto di sé ai giornalisti e ha spiegato di non scendere a compromessi con l’età che avanza. Quarantanove anni e l’aspetto di una ventenne, la supermodella di Victoria’s Secret ...