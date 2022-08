Calciomercato Juve: Depay in pugno, ma ci sono due alternative (Di domenica 21 agosto 2022) meno costose che tentano Madama L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Memphis Depay, che ad oggi è e resta la prima scelta dei bianconeri per rinforzare l’attacco. I bianconeri di fatto hanno in pugno l’olandese: Depay ha incassato l’ok del Barcellona per la risoluzione e l’addio a titolo gratuito. Prima però di mettere sotto contratto l’attaccante, la Juve vuole valutare anche profili alternativi e meno costosi come Milik del Marsiglia e Arnautovic del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) meno costose che tentano Madama L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Memphis, che ad oggi è e resta la prima scelta dei bianconeri per rinforzare l’attacco. I bianconeri di fatto hanno inl’olandese:ha incassato l’ok del Barcellona per la risoluzione e l’addio a titolo gratuito. Prima però di mettere sotto contratto l’attaccante, lavuole valutare anche profili alternativi e meno costosi come Milik del Marsiglia e Arnautovic del Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

