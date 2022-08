Uomini e Donne | una amata ex tronista pubblica un lungo sfogo social | “Mi ha salvata la fede”

(Di sabato 20 agosto 2022) Dietro alla patina apparentemente perfetta deinetwork si nascondono spesso storie di vita. Alcune più felici, spensierate, altre invece molto dolorose. Una di queste appartiene a Teresa Cilia, fra le ex troniste più amate di, a cui il destino non ha regalato solo visibilità, successo, follower, che nel 2000 sembrano così importanti, quasi vitali. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha alle spalle un passato drammatico, spesso soffocante, tale da farti cadere in un baratro. La donna ha to0ccato con mano il dolore già da piccolina, con la perdita del papà. A soli 24 anni si ammala, un tumore all’utero fisicamente e psicologicamente devastante. Oggi l’ex– che aaveva scelto Salvatore Di Carlo è una donna forte, coraggiosa, ...

