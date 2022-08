MotoGP, ufficiale: introdotta la gara sprint al sabato dal 2023, non conterà per la griglia (Di sabato 20 agosto 2022) Se ne è parlato nelle prossime ore, adesso è ufficiale: è stata introdotta una gara sprint al sabato in MotoGP a partire dalla stagione 2023, insieme ad altre modifiche minori. Come spiegato in una conferenza stampa ufficiale, si tratta di una sprint race che non andrà a concorrere per la costituzione della griglia di partenza della domenica, e ha già causato diverse polemiche perché ci sono piloti che non sono contenti di questa novità, ritenuta pericolosa e dispendiosa. A introdurre la novità il presidente Fim, Jorge Viegas: “Introdurremo a partire dall’anno prossimo una gara sprint al sabato pomeriggio in ogni Gran Premio. Pensiamo che dopo due anni di Covid in ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Se ne è parlato nelle prossime ore, adesso è: è stataunaalina partire dalla stagione, insieme ad altre modifiche minori. Come spiegato in una conferenza stampa, si tratta di unarace che non andrà a concorrere per la costituzione delladi partenza della domenica, e ha già causato diverse polemiche perché ci sono piloti che non sono contenti di questa novità, ritenuta pericolosa e dispendiosa. A introdurre la novità il presidente Fim, Jorge Viegas: “Introdurremo a partire dall’anno prossimo unaalpomeriggio in ogni Gran Premio. Pensiamo che dopo due anni di Covid in ...

Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Poncharal che tira in ballo Suzuka 2003 OGGI, con tutto il rispetto, è una caduta di stile inopportuna. Specie se, con… - hermionesbrain : RT @AlessioPiana130: Poncharal che tira in ballo Suzuka 2003 OGGI, con tutto il rispetto, è una caduta di stile inopportuna. Specie se, con… - AlessioPiana130 : Poncharal che tira in ballo Suzuka 2003 OGGI, con tutto il rispetto, è una caduta di stile inopportuna. Specie se,… - sportface2016 : #MotoGP, ufficiale: introdotta la gara sprint al sabato dal 2023. #Ezpeleta: 'Polemiche dei piloti? L'importante er… - FormulaPassion : #MotoGP, ufficiale: dal 2023 debutta la gara sprint in tutti i sabati -